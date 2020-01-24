Гарагезов стал новым замглавы ПО Азнефть

Новым заместителем генерального директора производственного объединения (ПО) «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа) назначен Эльмир Гарагезов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПО.
«Гарагезов назначен на должность главного геолога–заместителя генерального директора Азнефти», - отметили в ПО.
Кроме того, Балаали Джафаров назначен на должность заместителя главного инженера объединения по добыче нефти.
Н.Аббасова
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