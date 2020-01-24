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ТЭК 24.01.2020 15:33

Гарагезов стал новым замглавы ПО Азнефть

Новым заместителем генерального директора производственного объединения (ПО) «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа) назначен Эльмир Гарагезов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПО.

«Гарагезов назначен на должность главного геолога–заместителя генерального директора Азнефти», - отметили в ПО.

Кроме того, Балаали Джафаров назначен на должность заместителя главного инженера объединения по добыче нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗНЕФТЬ, НАЗНАЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]