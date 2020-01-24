Швыдкой: Азербайджан стратегический партнер России на Южном Кавказе

Международный бакинский форум, проводимый с 2010 года, приобрел очень важное значение в международной повестке дня, заявил председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии (Роскультура) Михаил Швыдкой.
Бакинский форум, по его словам, является важным не только в двусторонних, но и многосторонних отношениях.
«Международный бакинский форум стал событием действительно такого планетарного значения. Он привлекает внимание представителей самых разных стран, среди которых страны Европы, США, Центральной Азии и Дальнего Востока", - сказал Швыдкой журналистам в пятницу в Баку.
Швыдкой подчеркнул, что Россия рассматривает Азербайджан как важного стратегического партнера на Кавказе. «У нас большие планы. Нам не надо доказывать, что мы любим друг друга.(...) Связи в области культуры имеют очень глубокие корни», - отметил он, комментируя проект "Москва-Баку: диалог культур".
В свою очередь, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что культурный диалог между Баку и Москвой позволит расширить культурные связи между двумя странами.
«Данный проект является составной частью большого политического проекта, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Этот проект получил признание в резолюциях Генассамблеи ООН и сегодня в политическом словаре имеет название "Бакинский процесс», - добавил министр.
Х.Насирзаде
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