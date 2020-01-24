Индийских туристов избили в ночном клубе в Тбилиси за отказ заплатить $40 тыс. по счету

МВД Грузии начало расследование инцидента, произошедшего в ночь на пятницу в ночном клубе "Черная роза" в Тбилиси, когда охранники заведения применили силу в отношении группы индийских туристов, сообщают грузинские СМИ.
Согласно распространенной информации, более 20 индийских туристов при посещении ночного клуба заплатили по $20 за вход. Во входную плату, как объяснили туристам, входило и предоставление спиртных напитков.
Однако после завершения индийскими туристами приятного времяпрепровождения, представители клуба представили им неприятный счет в $40 тыс.
Туристы начали спорить. Они даже заявили о готовности заплатить половину представленного счета. Но это предложение не устроило руководство клуба.
В дело вмешались охранники. Индийских туристов побили. В результате одного из них даже доставили в больницу, но позже, оказав помощь, выписали.
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