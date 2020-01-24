В Китае задействуют военных медиков для борьбы с коронавирусом

Центральное командование Народно-освободительной армии Китая приняло решение отправить военных медиков в Ухань для борьбы с распространением вспышки коронавируса, сообщают в пятницу китайские СМИ.

Ожидается, что они будут размещены в городских больницах для оказания помощи местным врачам и медсестрам, которые борются с эпидемией.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.