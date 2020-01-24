Лукашенко о цене на российский газ для Белоруссии: Нас кинули

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет договоренностей (ранее достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы) о ценах на газ для республики.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с работниками завода по выпуску газетной бумаги в Шклове.

По его словам, "когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую (газотранспортную систему Беларуси, в 2007-2011 годах - ИФ), была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене".

Лукашенко заявил, что поднимал данный вопрос в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню", - отметил белорусский лидер.

Обращаясь к российской стороне, он добавил: "Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило".

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ для Беларуси составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

В конце декабря 2019 года Лукашенко и Путин вели напряженные переговоры по ценам на газ в 2020 году. Результатом договоренностей стало подписание поздно вечером 31 декабря протокола, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Беларуси на 2 месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом президент страны Александр Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров.

Лукашенко также заявлял, что Беларусь хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

"Мы покупали и покупаем у вас (газ - ИФ) за доллары. Вы говорите о единой валюте, я предлагаю за российские рубли давайте торговать. А хочется (российской стороне - ИФ) доллары. Вот суть вашего валютного союза", - сказал Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На это у них ответа нет. Это кажется странным. Давайте газ за российские рубли, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу - ИФ). Так вот - нет", - подчеркнул Лукашенко.