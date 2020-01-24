Баку и Москва расширят сотрудничество в области культуры

Протокол о культурном сотрудничестве между департаментом культуры города Москвы и управлением города Баку подписан в пятницу.

Документ подписан в Баку в рамках проекта "Москва-Баку: диалог культур", сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ подписали глава Управления культуры города Баку Джалил Меликов и руководитель Департамента культуры в ранге Министра Правительства Москвы Александр Кибовский.

Х.Насирзаде