Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0275 GBR   2.2307 TRY   0.2865

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 -1.15 Brent 62.04 -1.17

Погода в Баку

  ночь день

Культура 24.01.2020 16:26

Баку и Москва расширят сотрудничество в области культуры

Протокол о культурном сотрудничестве между департаментом культуры города Москвы и управлением города Баку подписан в пятницу.

Документ подписан в Баку в рамках проекта "Москва-Баку: диалог культур", сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ подписали глава Управления культуры города Баку Джалил Меликов и руководитель Департамента культуры в ранге Министра Правительства Москвы Александр Кибовский.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, КУЛЬТУРА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Министр культуры и туризма Азербайджана участвует в конференции министров культуры стран Совета Европы

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]