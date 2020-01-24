Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0275 GBR   2.2307 TRY   0.2865

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 -1.15 Brent 62.04 -1.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.01.2020 23:29

ЕБРР в 2019г вложил в проекты в Грузии рекордный объем инвестиций - $325 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году инвестировал $325 млн в 21 проект частного и государственного секторов Грузии, что стало рекордным показателем за все годы работы банка в стране, заявила региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен.

Региональный директор отмечает, что в прошлом году более 58% инвестиций банка были вложены в "зеленые" проекты, предусматривавшие внедрение экологически чистых технологий.

В частности, в секторе муниципальной инфраструктуры ЕБРР профинансировал дополнительно приобретение для Тбилиси, а также для городов Гори, Кутаиси, Поти, Рустави, Телави и Зугдиди 375 автобусов, полностью соответствующих европейским стандартам.

В пресс-релизе говорится, что в энергетическом секторе ЕБРР продолжал поддерживать производство возобновляемой энергии, вкладывая средства в реконструкцию Ингури ГЭС, крупнейшей в стране, для повышения эффективности и обеспечения безопасности электроснабжения. Особое внимание было уделено реформам в секторе возобновляемых источников энергии, работе в сотрудничестве с правительством по продвижению и диверсификации источников энергии, включая подготовку к аукциону по использованию возможностей солнечной энергии.

ЕБРР продолжал оказывать поддержку частному сектору как путем предоставления кредитных линий местным банкам-партнерам, так и путем прямого кредитования. Особо успешным банк называет использование средств кредитных линий в соответствии с Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA), а также в рамках Программы финансирования "зеленой" экономики (GEFF).

В сообщении отмечается, что ЕБРР с 1991 года - начала деятельности в Грузии - инвестировал более $4 млрд в 249 проектов в разных сферах экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕБРР, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


ЕБРР может выделить Грузии 10 млн евро для обновления автобусного парка в 6 городах ЕБРР намерен выделить кредит на $30 млн для строительства ГЭС в Грузии Экс-премьер Грузии Квирикашвили станет советником ЕБРР и будет работать в Узбекистане - СМИ ЕБРР утвердил новую стратегию для Грузии на 2013-2016 г.г ЕБРР подтвердил прогноз роста ВВП Грузии в 2013 году на уровне 5%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]