ЕБРР в 2019г вложил в проекты в Грузии рекордный объем инвестиций - $325 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году инвестировал $325 млн в 21 проект частного и государственного секторов Грузии, что стало рекордным показателем за все годы работы банка в стране, заявила региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен.

Региональный директор отмечает, что в прошлом году более 58% инвестиций банка были вложены в "зеленые" проекты, предусматривавшие внедрение экологически чистых технологий.

В частности, в секторе муниципальной инфраструктуры ЕБРР профинансировал дополнительно приобретение для Тбилиси, а также для городов Гори, Кутаиси, Поти, Рустави, Телави и Зугдиди 375 автобусов, полностью соответствующих европейским стандартам.

В пресс-релизе говорится, что в энергетическом секторе ЕБРР продолжал поддерживать производство возобновляемой энергии, вкладывая средства в реконструкцию Ингури ГЭС, крупнейшей в стране, для повышения эффективности и обеспечения безопасности электроснабжения. Особое внимание было уделено реформам в секторе возобновляемых источников энергии, работе в сотрудничестве с правительством по продвижению и диверсификации источников энергии, включая подготовку к аукциону по использованию возможностей солнечной энергии.

ЕБРР продолжал оказывать поддержку частному сектору как путем предоставления кредитных линий местным банкам-партнерам, так и путем прямого кредитования. Особо успешным банк называет использование средств кредитных линий в соответствии с Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA), а также в рамках Программы финансирования "зеленой" экономики (GEFF).

В сообщении отмечается, что ЕБРР с 1991 года - начала деятельности в Грузии - инвестировал более $4 млрд в 249 проектов в разных сферах экономики.