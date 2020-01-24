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Дальнее зарубежье 24.01.2020 18:16

В Италии готовятся к региональным выборам, которые могут помочь Сальвини вернуться к власти

В областях Калабрия и Эмилия-Романья в пятницу пройдут финальные митинги в преддверии ключевых для политиков страны региональных выборов, намеченных на 26 января, сообщают итальянские СМИ.

В Равенне, расположенной в Эмилии-Романьи, пройдет митинг в поддержку правоцентристского кандидата Лучии Боргонзони, на котором, в частности, выступят экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и лидер партии "Лига", бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Выборы в региональные советы Калабрии и Эмилии-Романьи стали первыми в 2020 году и первыми с тех пор, как партия Сальвини "Лига" ушла в оппозицию.

В Эмилии-Романье выборы могут стать особо значимыми для итальянской политики. В течение нескольких десятилетий этой областью управляли "левые", левоцентристский кандидат никогда не получал в этом регионе отрыв меньше чем в 15 п.п. от других кандидатов. Сейчас же многие западные СМИ, основываясь на данных опросов, всерьез рассуждают о том, что в выборах здесь могут выиграть "правые".

Победа "правых", в число которых входит "Лига", станет испытанием для "Движения 5 звезд" и Демократической партии, из-за чего не исключен развал их правительственной коалиции, отмечает телеканал CNBC. Некоторые эксперты также высказывают опасения, что может не пережить победу "Лиги" и само "Движение 5 звезд". Недавно лидер этой партии Луиджи Ди Майо объявил о том, что покидает этот пост.

В результате, аналитики не исключают, что в итоге Сальвини в скором времени сможет вернуться ко власти в Италии.

"Победа станет для Сальвини самым символически важным триумфом на сегодняшний день и укрепит его роль в качестве "премьер-министра-в-ожидании". Из-за нее его оппонентам станет значительно сложнее удержать его вне правительства", - отмечает агентство Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявлял, что региональные выборы "не станут референдумом по правительству".

В августе прошлого года Сальвини заявил, что правительственная коалиция, которую "Лига" сформировала с "Движением 5 звезд", де-факто распалась, и потому следует организовать досрочные выборы.

Однако выборы так и не состоялись, а "Движение пять звезд" сформировало новое правительство совместно с Демократической партией. В результате Сальвини лишился поста в кабинете министров.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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