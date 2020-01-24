Морская охрана Украины получила от США оборудование на $1,2 млн

Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 млн грн.

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Церемония передачи состоялась 24 января на Одесском морском вокзале, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Морская охрана действует в Азовском, Черном морях и на реке Дунай. Полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны, один из которых входит в состав Объединенных сил. Кое-что из оборудования уже активно используется в службе. Часть имущества направлена в Измаильский Учебный центр Морской охраны и служит для подготовки персонала", - рассказал начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур.

Он отметил, что впервые получено оборудование, "которое сможет защитить наших ребят во время выполнения ими задач, в том числе в зоне проведения ООС".

Сообщается, что подобное снаряжение используется Береговой охраной США. Таким образом, полученная помощь позволит украинским пограничникам развиваться по стандартам НАТО.

Среди оборудования, переданного в рамках Программы экспертного контроля и безопасности границ (EXBS) - бронежилеты с положительной плавучестью, специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения. Также украинские пограничники получили наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, оборудование для освещения и осмотра судов - всего более 3 тысяч предметов.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поблагодарил временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин и руководителя программы EXBS Метью Болдина за их работу по укреплению потенциала пограничного ведомства Украины.

Представители США в свою очередь заверили, что продолжат помогать Госпогранслужбе, в том числе наращивать возможности Морской охраны в рамках программы EXBS.

Программа экспертного контроля и безопасности границ финансируется госдепом США и реализуется на Украине с 2001 года.