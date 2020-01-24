Нацбанк Белоруссии не исключает снижения ЗВР в 2020г с учетом налогового маневра и внешних обязательств на $4,3 млрд

Национальный банк Белоруссии (НББ) не исключает снижения золотовалютных резервов в 2020 году, но их уровень должен составить не менее $7,1 млрд.

"На 1 января 2021 года международные резервные активы должны составить не менее $7,3 млрд. Данный объем учитывает необходимость погашения правительством и Национальным банком порядка $4,3 млрд внешних и внутренних обязательств, а также риски, связанные с "налоговым маневром" в Российской Федерации", - отмечается в опубликованном докладе заместителя главы НББ Сергея Калечица на расширенном заседании правления НББ.

Он сообщил, что на 1 января 2020 года объем международных резервных активов составил $9,4 млрд, что эквивалентно 2,7 месяца импорта. "За год они выросли на $2,2 млрд. При этом правительство и Национальный банк погасили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $4,2 млрд", - проинформировал Калечиц.

По его словам, основным источником пополнения резервов в минувшем году стал резкий рост чистого предложения инвалюты на внутреннем рынке. "В отчетном году чистое предложение иностранной валюты увеличилось относительно 2018 года в 2 раза, составив 2,3 млрд. При этом превышение продажи валюты над покупкой сформировалось на всех сегментах валютного рынка. В этих условиях Национальный банк активно скупал избыточное предложение иностранной валюты для пополнения резервных активов, одновременно предотвращая существенную переоцененность белорусского рубля", - отмечается в докладе.

Калечиц подтвердил, что в 2020 году НББ сохранит режим плавающего валютного курса. При этом "продолжит уменьшаться присутствие Национального банка на валютном рынке в целях сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля", - сообщил он.

В то же время, "при превышении предложения иностранной валюты над спросом по-прежнему будут осуществляться операции по ее покупке для пополнения золотовалютных резервов", - отметил замглавы НББ.

Кроме того, по его словам, "также стоит задача по дальнейшему улучшению структуры золотовалютных резервов путем погашения части валютных обязательств за счет недолговых источников (не менее 25%)".

"В среднесрочной перспективе Национальный банк совместно с правительством продолжит работу по наращиванию международных резервных активов до уровня, обеспечивающего повышение экономической безопасности и финансовую стабильность в стране", - отметил Калечиц.