Грузия переносит с 2022г на 2024г окончание строительства ПХГ близ Тбилиси

Строительство первого на территории Грузии подземного хранилища газа (ПХГ), которое планировалось начать в 2019 году и завершить в 2022 году, перенесено на 2020 год с завершением к 2024 году.

Как заявил журналистам генеральный директор "Грузинской компании газохранилища" Имеда Кахиани, перенос сроков обусловлен "сложным характером проекта".

"Проделан довольно большой объем работ. Тендер по выбору компании-подрядчика на строительство ПХГ фактически приблизился к концу. Мы предполагаем, что в первом квартале текущего года будет выявлен контрактор, который во втором квартале сможет начать первый этап строительных работ", - сказал Кахиани.

Он отметил, что в рамках этого этапа на глубине 2500 метров будут пробурены две исследовательские скважины, которые предполагается завершить к концу 2021 года, после чего можно будет приступить уже к основным работам по строительству газохранилища.

"Ввод в эксплуатацию ПХГ мы ожидаем к началу 2024 года", - заявил гендиректор компании, которая специально была создана в структуре АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) для реализации проекта.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта строительства ПХГ составляет порядка $250 млн, его финансирование будет осуществляться как за счет средств GOGC, так и за счет средств, привлекаемых от международных финансовых институтов. В частности, уже привлечен льготный кредит на 150 млн евро от Германского банка реконструкции (KfW), $100 млн предусматривается получить от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

ПХГ емкостью до 300 млн куб. м газа планируется построить близ Тбилиси на южном своде бывшего Самгорского нефтяного месторождения (Восточная Грузия). ТЭО проекта подготовила французская Geostock SAS.

Грузия - единственная страна в регионе, у которой нет газохранилища. Планы строительства ПХГ, над которыми работали грузинские и иностранные специалисты, рассматривались с начала 1990-х годов. Обсуждались несколько вариантов, одним из которых, в частности, был проект, разработанный германской компанией UGS GmbH совместно с российскими "ВНИИгаз" и ""Союзнефтеотдача", предусматривающий строительство газохранилища именно на южном своде Самгорского месторождения. Однако ни один из проектов до сих пор так и не удалось реализовать.

Грузия, которая ежегодно потребляет более 2,5 млрд кубометров природного газа, почти полностью зависит от его импорта. Основным поставщиком газа в республику является Азербайджан. С запуском ПХГ, в который планируется закачивать газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, значительно повысится энергобезопасность страны.