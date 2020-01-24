Полиция Германии не считает стрельбу в Рот-ам-Зее терактом, подтверждает гибель 6 человек

Стрельба в ФРГ, в результате которой погибли шестеро человек, произошла, предположительно, на бытовой почве, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Давид Эберт.
"Указаний на теракт нет", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил сообщения СМИ о том, что жертвами происшествия стали шестеро человек. Есть раненые, но их число пока неизвестно.
ЧП произошло на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в маленькой общине Рот-ам-Зее. Стрелявший задержан.
"По предварительной информации подозреваемый состоял с жертвами в семейных отношениях", - сказал Эберт.
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