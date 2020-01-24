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Происшествия 24.01.2020 18:10

Полиция Германии не считает стрельбу в Рот-ам-Зее терактом, подтверждает гибель 6 человек

Стрельба в ФРГ, в результате которой погибли шестеро человек, произошла, предположительно, на бытовой почве, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Давид Эберт.

"Указаний на теракт нет", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что жертвами происшествия стали шестеро человек. Есть раненые, но их число пока неизвестно.

ЧП произошло на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в маленькой общине Рот-ам-Зее. Стрелявший задержан.

"По предварительной информации подозреваемый состоял с жертвами в семейных отношениях", - сказал Эберт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СТРЕЛЬБА, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]