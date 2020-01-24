ХАМАС против мирного плана Трампа по Ближнему Востоку

Палестинское движение ХАМАС раскритиковало мирный план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, указав, что эта инициатива противоречит правам палестинского народа, сообщила в пятницу газета "Едиот ахронот".
"Любая сделка или проект, которые преуменьшают значимость наших прав, нашей земли и святых мест, не будут признаны", - говорится в заявлении группировки.
"Именно палестинский народ будет определять свою собственную судьбу путем продолжающейся революции, законной борьбы и абсолютной веры в справедливость своей цели и способности жертвовать, пока свобода не будет достигнута", - отметили в ХАМАС.
Ранее в пятницу пресс-секретарь палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что Палестинская национальная администрация отвергнет любые шаги США, которые нарушат международное право.
"Если эта сделка (американский план - ИФ) будет объявлена в соответствии с уже отвергнутыми формулами, власти объявят о ряде мер, которыми мы будем защищать наши законные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности как оккупирующая держава", - говорится в заявлении представителя Аббаса, опубликованном агентством ВАФА.
Он также добавил, что власти "предостерегают Израиль и американскую администрацию от пересечения красной линии".
Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает обнародовать свой ближневосточный мирный план до встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, назначенной на 28 января.
"Где-то до этого. Возможно, мы обнародуем его (план - ИФ) немного раньше", - цитировало Трампа издание The Hill.
Президент отметил, что кратко говорил с палестинцами о плане.
"У них есть много причин, чтобы сделать это. Я уверен, что они, возможно, сначала будут реагировать негативно, но на самом деле это очень позитивно для них", - добавил Трамп.
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