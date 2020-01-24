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Дальнее зарубежье 24.01.2020 19:19

Евросоюз назначил главу своего диппредставительства в Великобритании

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил в пятницу о назначении главы будущей делегации ЕС в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Им назначен 63-летний португальский дипломат Жуан Вале ди Алмейда.

"С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство станет для ЕС третьей страной, и, следовательно, представительство Союза будет обеспечиваться делегацией ЕС (так называются дипмиссии союза в третьих странах - ИФ)", - отмечается в коммюнике.

Жуан Вале ди Алмейда - старший дипломат Европейского союза, который с 2015 по 2019 годы возглавлял постпредство ЕС при ООН, а с 2010 по 2014 год был первым послом ЕС в США.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДИПЛОМАТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]