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Дальнее зарубежье 24.01.2020 19:37

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

София уведомила российскую сторону об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве РФ в Болгарии.

"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - сообщили в российской дипмиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]