Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

София уведомила российскую сторону об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве РФ в Болгарии.
"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - сообщили в российской дипмиссии.
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