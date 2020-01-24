Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

София уведомила российскую сторону об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве РФ в Болгарии.

"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - сообщили в российской дипмиссии.