Власти Азербайджана за последние 10 лет выделили около 1 млрд манат на поддержку граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций

Власти Азербайджана за последние 10 лет выделили 970 млн манатов на оказание помощи гражданам, пострадавшим от природных катаклизмов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Такие данные Шарифов привел на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященного вопросам обязательного страхования.

Асадов на совещании отметил, что в Азербайджане сформирована законодательная база в сфере обязательного страхования. По его мнению, если граждане будут осуществлять обязательное страхование недвижимости, то это позволит им свести к минимуму риски при чрезвычайных ситуациях.

На совещании председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов провел презентацию на тему «Страховой рынок Азербайджана: стратегический взгляд».

Глава МЧС Кямаледдин Гейдаров на совещании отметил, что есть необходимость в совершенствовании законодательства в вопросах страхования имущества.

Премьер по итогам совещания поручил ускорить выполнение мероприятий, указанных в Плане действий по развития рынка страхования на 2019-2021гг. Кроме этого, Асадов добавил, что через три месяца будет проведено еще одно совещание по этому вопросу, на котором будет обсуждаться проделанная работа.

А.Азизов