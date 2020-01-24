ASF до конца 2020г запустит первый продукт по аграрному страхованию - Керимов

Фонд Аграрного страхования (ASF) до конца 2020 года представит первый страховой продукт, заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Данное заявление Керимов сделал в пятницу на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященного вопросам обязательного страхования.
Керимов на совещании презентовал «Аграрное страхование» и отметил, что система аграрного страхования в Азербайджане основана на модели сотрудничества государство - частный сектор.
Министр подчеркнул, что первый продукт по аграрному страхованию планируется презентовать до конца 2020 года.
Как сообщалось ранее, государственный Фонд аграрного страхования начнет функционировать в Азербайджане во II-ом полугодии 2020 года. На начальном этапе уставный капитал фонда составит 1 млн манатов, но поэтапно к 2022 году будет увеличен до 9 млн манатов.
Кабинет министров уже утвердил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием. Риски будут разделены на: природные катастрофы, пожары, растительные болезни и паразиты, инфекционные заболевания и отравления, нападения диких животных, а также распространение особо опасных вредителей.
Кроме этого в список рисков внесены действия третьих лиц.
В перечень природных катастроф внесены те катаклизмы, которые часто происходят на территории Азербайджана: землетрясения, оползни, штормы, ураганы и град.
В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.
А.Азизов
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