Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $60,8 за баррель

Нефть эталонных марок перешла к снижению в ходе торгов пятницу и завершает неделю "в красной зоне" на фоне опасений замедления экономического роста и ослабления спроса на сырье в связи с распространением нового типа пневмонии.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:42 составляет $60,83 за баррель, что на $1,21 (1,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,23 (2,21%) - до $54,36 за баррель.
Оба контракта готовятся продемонстрировать снижение по итогам недели, которое как для Brent, так и для WTI будет уже третьим подряд. В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.
"Перспективы китайской экономики и спрос на нефть находятся под угрозой, именно поэтому на финансовых рынках преобладает осторожность", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.
По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, если он достигнет масштабов эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.
Снижение спроса на нефть может увеличить избыток предложения на рынке. В среду глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что "мир наводнен нефтью, особенно из США".
Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.
Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. Число зараженных в Китае, согласно последним данным, превысило 880 человек, более 20 человек скончались.
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