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Помпео отправляется в большое турне: Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне 29 января - 4 февраля, посетит ряд стран, включая Великобританию, Украину и Белоруссию, говорится в заявлении госдепа, обнародованном в пятницу.

"Государственный секретарь Майк Помпео поедет в Лондон, Соединенное Королевство, в Киев, Украина, в Минск, Белоруссия, в Нур-Султан, Казахстан и в Ташкент, Узбекистан, с 29 января по 4 февраля", - отмечается в заявлении ведомства.

В частности, 29 января Помпео будет встречаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой британского МИД Домиником Раабом. Согласно заявлению, стороны обсудят особый статус отношений Вашингтона и Лондона после будущего выхода Великобритании из ЕС, а также способы расширения торговых связей между США и Великобританией.

Помпео ранее отменил запланированную на начало января поездку на Украину и еще в четыре страны в связи с ростом напряженности между США и Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПОМПЕО, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]