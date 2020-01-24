Помпео отправляется в большое турне: Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне 29 января - 4 февраля, посетит ряд стран, включая Великобританию, Украину и Белоруссию, говорится в заявлении госдепа, обнародованном в пятницу.

"Государственный секретарь Майк Помпео поедет в Лондон, Соединенное Королевство, в Киев, Украина, в Минск, Белоруссия, в Нур-Султан, Казахстан и в Ташкент, Узбекистан, с 29 января по 4 февраля", - отмечается в заявлении ведомства.

В частности, 29 января Помпео будет встречаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой британского МИД Домиником Раабом. Согласно заявлению, стороны обсудят особый статус отношений Вашингтона и Лондона после будущего выхода Великобритании из ЕС, а также способы расширения торговых связей между США и Великобританией.

Помпео ранее отменил запланированную на начало января поездку на Украину и еще в четыре страны в связи с ростом напряженности между США и Ираном.