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Транспорт и связь 24.01.2020 21:56

Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo

Европейская комиссия в соответствии антимонопольным регламентом ЕС одобрила в пятницу приобретение совместного контроля над World of Volvo компаниями Volvo Cars Corporation (VCC) и AB Volvo. Все три компании шведские.

World of Volvo - это недавно созданное совместное предприятие, которое займется созданием и эксплуатацией фирменного опытного центра для бренда Volvo в Гетеборге.

VCC занимается производством автомобилей премиум-класса.

AB Volvo выпускает грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также судовые и промышленные двигатели.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что предлагаемое приобретение не вызовет проблем конкуренции, учитывая, что World of Volvo имеет незначительную фактическую или прогнозируемую деятельность на территории Европейского экономического пространства и будет иметь умеренную рыночную позицию в результате сделки.

Сделка была рассмотрена по упрощенной процедуре рассмотрения слияний.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, КОМПАНИИ, VOLVO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]