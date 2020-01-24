Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo

Европейская комиссия в соответствии антимонопольным регламентом ЕС одобрила в пятницу приобретение совместного контроля над World of Volvo компаниями Volvo Cars Corporation (VCC) и AB Volvo. Все три компании шведские.
World of Volvo - это недавно созданное совместное предприятие, которое займется созданием и эксплуатацией фирменного опытного центра для бренда Volvo в Гетеборге.
VCC занимается производством автомобилей премиум-класса.
AB Volvo выпускает грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также судовые и промышленные двигатели.
В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что предлагаемое приобретение не вызовет проблем конкуренции, учитывая, что World of Volvo имеет незначительную фактическую или прогнозируемую деятельность на территории Европейского экономического пространства и будет иметь умеренную рыночную позицию в результате сделки.
Сделка была рассмотрена по упрощенной процедуре рассмотрения слияний.
Захарова: Россия и Азербайджан сталкиваются с советами извне как нам жить, такое нельзя допускать
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения должна признаться в этнических чистках против азербайджанцев – МИД Азербайджана
Банкноты 20 и 50 евро остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков - ЕЦБ
Власти Азербайджана за последние 10 лет выделили около 1 млрд манат на поддержку граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций
Полиция Германии не считает стрельбу в Рот-ам-Зее терактом, подтверждает гибель 6 человек
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Киев разрабатывает варианты на случай провала Минских соглашений - Зеленский
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Зеленский: я веду прямой диалог с Путиным, потому что только так можно вернуть людей и попытаться завершить войну
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча к 150-летию художника Валентина Серова
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе