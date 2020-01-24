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Регион 24.01.2020 23:33

Свыше 30 американских солдат пострадали в результате иранских ударов по базам в Ираке - Пентагон

Более трех десятков американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы во время произведенных Ираном ракетных ударов по базам в Ираке, на которых размещены войска США, сообщил корреспондент американского телеканала CBS News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"34 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы и контузии из-за иранских ракетных ударов, восемь человек отправлены на лечение в США", - цитирует в пятницу корреспондент CBS News слова представителя пресс-службы американского оборонного ведомства.

Центральное командование США (CENTCOM) ранее на этой неделе объявило, что еще несколько американских военнослужащих с военных объектов в Ираке, обстрелянных Ираном, доставлены в американское медицинское учреждение в Германии.

"Поскольку медицинское лечение и обследования продолжаются, были выявлены несколько военнослужащих, у которых, возможно, могут быть травмы. Эти военнослужащие из соображений безопасности доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях", - заявил представитель CENTCOM Билл Урбан.

Он не исключил, что в ходе обследования у них могут быть выявлены и другие травмы.

При этом Урбан не назвал точного числа военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по двум иракским базам, где размещались американские войска.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер сообщал журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря подготовленности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.

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Тэги: США, ИРАН, ИРАК, ПОСТРАДАВШИЕ


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