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Это интересно 25.01.2020 00:40

Банкноты 20 и 50 евро остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков - ЕЦБ

Банкноты евро продолжают оставаться надежным средством платежа, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ), публикуя в пятницу данные исследования за вторую половину прошлого года.

За этот период из обращения были изъяты 308 000 поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019 года и на 17,6% больше, чем во второй половине 2018 года.

Но ЕЦБ подчеркивает, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне подлинных банкнот. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

Более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков. 96,4% было обнаружено в самих странах еврозоны, и только 0,6% в остальном мире за пределами ЕС.

Банкноты евро несложно проверить с использованием метода "на ощущение, вид и наклон", описанного на вебсайте ЕЦБ. Если банкнота вызвала подозрение, первое, что нужно сделать, это внимательно сличить ее с другими. Только после этого есть смысл обращаться в полицию или в банк.

Евросистема продолжает совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот - серия Europa - еще более защищена, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте, заверяет ЕЦБ.

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Тэги: ЕС, БАНКНОТЫ, ПОДДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]