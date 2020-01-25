На улицах Лондона будет впервые введена система распознавания лиц

Лондонская полиция объявила, что на улицах британской столицы впервые будет введена система распознавания лиц, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.
На начальных этапах камеры наблюдения с функцией определения лиц будут работать по пять-шесть часов в сутки, чтобы обнаружить подозреваемых в совершении тяжких преступлений и актов насилия.
По данным полиции Лондона, точность работы камер составляет 70%, однако независимая экспертиза показала меньшую точность - лишь 42%.
Би-би-си отмечает, что мнения по поводу введения системы распознавания лиц в столице Соединенного Королевства разделились. Некоторые считают нововведение "серьезной угрозой гражданским свободам".
Однако в полиции уверяют, что система принесет результаты. "Мы все хотим жить и работать в безопасном городе: наши граждане справедливо ожидают, что мы будем использовать все доступные методы, чтобы остановить преступников", - считают в правоохранительных органах.
Система распознавания лиц уже на протяжении нескольких лет успешно функционирует в Китае.
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