На улицах Лондона будет впервые введена система распознавания лиц

Лондонская полиция объявила, что на улицах британской столицы впервые будет введена система распознавания лиц, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

На начальных этапах камеры наблюдения с функцией определения лиц будут работать по пять-шесть часов в сутки, чтобы обнаружить подозреваемых в совершении тяжких преступлений и актов насилия.

По данным полиции Лондона, точность работы камер составляет 70%, однако независимая экспертиза показала меньшую точность - лишь 42%.

Би-би-си отмечает, что мнения по поводу введения системы распознавания лиц в столице Соединенного Королевства разделились. Некоторые считают нововведение "серьезной угрозой гражданским свободам".

Однако в полиции уверяют, что система принесет результаты. "Мы все хотим жить и работать в безопасном городе: наши граждане справедливо ожидают, что мы будем использовать все доступные методы, чтобы остановить преступников", - считают в правоохранительных органах.

Система распознавания лиц уже на протяжении нескольких лет успешно функционирует в Китае.