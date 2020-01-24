Зеленский: я веду прямой диалог с Путиным, потому что только так можно вернуть людей и попытаться завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну.
"Возвращение моряков и кораблей - это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".
Зеленский указал, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета, "дипломатично или не дипломатично". "Это, честно говоря, без меня. Будет возможность - через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", - отметил он.
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