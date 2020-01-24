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Регион 24.01.2020 23:48

Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по предварительным данным, к гибели четырех человек, сообщает в пятницу информационное агентство "Анадолу".

"В результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли четыре человека", - заявил министр МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр добавил, что, по имеющимся сведениям, из-за землетрясения разрушены около десятка зданий.

Сообщается, что очаг землетрясения, которое началось в 20:55 по местному времени, залегал на глубине 6,75 км.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]