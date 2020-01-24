Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по предварительным данным, к гибели четырех человек, сообщает в пятницу информационное агентство "Анадолу".

"В результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли четыре человека", - заявил министр МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр добавил, что, по имеющимся сведениям, из-за землетрясения разрушены около десятка зданий.

Сообщается, что очаг землетрясения, которое началось в 20:55 по местному времени, залегал на глубине 6,75 км.