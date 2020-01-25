Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.