Туркменистан заключил соглашение с турецкой компанией о строительстве ЛЭП-220 до границы с Афганистаном в рамках проекта ТАП

Министерство энергетики Туркменистана в пятницу подписало соглашение с компанией "TAPP-500 Power Transmission Line FZE (дочернее предприятие "Calik Holding A.S." (Турция) о сотрудничестве в реализации проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Документом предписано начать строительные работы в феврале 2020 года и сдать ЛЭП в августе 2021 года. Речь идет о строительстве на первом этапе ЛЭП напряжением 220 кВ до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС - город Герат (Афганистан).
Как отмечает Туркменское информационное агентство ORIENT, свои подписи под соглашением поставили вице-премьер туркменского правительства Чарымырат Пурчеков (ныне временно исполняющий обязанности министра энергетики) и глава компании "Calik Holding A.S." Ахмет Чалык.
Документ подписали также представители дочерних организаций с туркменской и турецкой стороны - корпорации "Туркменэнерго" и "TAPP-500 Power Transmission Line FZE" соответственно.
Предусмотренный в данном соглашении этап строительства ЛЭП - часть масштабного энергопроекта ТАП. В перспективе ЛЭП от туркменского Мары до афганского Герата, согласно проекту ТАП, будет продолжена до Кандагара - второго по численности населения города Афганистана. Далее она протянется до Кветты - одного из крупнейших городов Пакистана.
Также разрабатывается еще одно направление: от туркменского города Керки и до афганских Андхой, Пули-Хумри и Кабула, и далее - до пакистанского Пешавара.
Таким образом, две мощные ЛЭП напряжением в 500 кВ, пересекая территорию Афганистана с разных сторон, обеспечат доставку туркменской электроэнергии на север и запад Пакистана.
Как сообщалось, 23 января 2020 года в структуре Минэнергетики Туркменистана создано отдельное управление международных электроэнергетических проектов по направлению ТАП, которое призвано способствовать своевременной реализации проекта строительства ЛЭП -500 Туркменистан-Афганистан-Пакистан.
Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Туркменистана и компанией "Calyk Holding A.S" (Турция) по сотрудничеству в реализации проекта строительства ЛЭП ТАП был подписан 31 января 2018 года в Ашхабаде.
Межправительственное соглашение о ЛЭП ТАП подписано между правительствами Туркменистана, Афганистана и Пакистана 23 февраля 2018 года в ходе закладки афганского участка газопровода ТАПИ, оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также ввода в эксплуатацию новой железной дороги Серхетабат-Тургунди. Тогда же был дан символический старт строительству ЛЭП ТАП.
Соглашение по проекту ТАП между министерством энергетики Туркменистана и министерством энергетики и водных ресурсов Афганистана было подписано в Ашхабаде 11 октября 2018 года. В документе определены объемы электроэнергии, которые будут поставляться в Афганистан - в Герат и Кандагар по 300 мегаватт (всего 600 мегаватт) с дальнейшим увеличением объемов до 1000 мегаватт.
7 ноября 2018 года в Кабуле был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству ЛЭП ТАП между действующим министром энергетики и воды Афганистана Мохаммадом Гулем Хулми и главой компании "Calyk Holding" Чалыком. Согласно меморандуму, в строительство данной ЛЭП турецкая компания инвестирует $1,6 млрд.
Ожидается, что строительство ЛЭП ТАП, которая протянется на 750 км в Афганистане - от Тургунди в Герате до Спин-Болдака в Кандагаре, будет завершено в течение трех лет.
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