Почти 230 повторных толчков зарегистрировано на востоке Турции

После землетрясения на востоке Турции, жертвами которого, по последним данным, стали 20 человек, зафиксировано свыше 220 афтершоков, сообщила турецкое управление по ЧС.
"Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла", - говорится в сообщении.
В районе стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные работы, добавили в пресс-службе.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции 24 января в 20:55 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Элязыг.
Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 20 человек, пострадали - 1015.
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