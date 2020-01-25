Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0275 GBR   2.2307 TRY   0.2865

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 -1.15 Brent 62.04 -1.17

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 25.01.2020 12:24

Почти 230 повторных толчков зарегистрировано на востоке Турции

После землетрясения на востоке Турции, жертвами которого, по последним данным, стали 20 человек, зафиксировано свыше 220 афтершоков, сообщила турецкое управление по ЧС.

"Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла", - говорится в сообщении.

В районе стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные работы, добавили в пресс-службе.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции 24 января в 20:55 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Элязыг.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 20 человек, пострадали - 1015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, АФТЕРШОКИ


Похожие новости


Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула В Стамбуле зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 Четыре десятка человек пострадали от землетрясения на юго-востоке Турции Землетрясение произошло в районе турецкого Бодрума Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]