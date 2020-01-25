Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджеп Тайип Эрдогану соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения в районе города Сивридже (провинция Элязыг).
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в Элязыге. В этот трудный час готовы оказать любую необходимую помощь. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.
Б.Рустамбеков
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