Указа об отставке Суркова нет - Песков

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".