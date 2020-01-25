Указа об отставке Суркова нет - Песков

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.
"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Захарова: Россия и Азербайджан сталкиваются с советами извне как нам жить, такое нельзя допускать
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Туркменистан заключил соглашение с турецкой компанией о строительстве ЛЭП-220 до границы с Афганистаном в рамках проекта ТАП
Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo
Нацбанк Белоруссии не исключает снижения ЗВР в 2020г с учетом налогового маневра и внешних обязательств на $4,3 млрд
Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша
Президент Алиев соболезнует Эрдогану в связи с землетрясением в Турции
Почти 230 повторных толчков зарегистрировано на востоке Турции
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча к 150-летию художника Валентина Серова
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе