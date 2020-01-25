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Власти Гонконга объявили повышенный уровень тревоги в связи с распространением коронавируса

Власти Гонконга в субботу приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, сообщает South China Morning Post.

Это предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

До сих пор в Гонконге действовал более низкий уровень тревоги.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм позже проведет специальное заседание, чтобы определить, какие дополнительные меры следует принять для сдерживания распространения заболевания.

Также власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским новым годом.

В Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты ранее побывали в китайском городе Ухань, из которого и началось распространение заболевания.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]