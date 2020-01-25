Власти Гонконга объявили повышенный уровень тревоги в связи с распространением коронавируса

Власти Гонконга в субботу приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, сообщает South China Morning Post.
Это предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.
До сих пор в Гонконге действовал более низкий уровень тревоги.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм позже проведет специальное заседание, чтобы определить, какие дополнительные меры следует принять для сдерживания распространения заболевания.
Также власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским новым годом.
В Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты ранее побывали в китайском городе Ухань, из которого и началось распространение заболевания.
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