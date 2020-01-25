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Происшествия 25.01.2020 14:00

Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша

Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы.

Оказалось, что в них было почти полтонны гашиша, сообщила эстонская газета Postimees.

С яхты эстонца Кристо Кеэпа (Kristo Keep) Wesipruul, вышедшей с туристами, желающими понаблюдать за дельфинами, на расстоянии полутора морских миль от порта Сан-Мигеля заметили плавающие в океане упаковки.

Как рассказал Кеэп, когда одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем.

Капитан яхты сообщил о находке местной полиции, на место выслали вертолет. Когда яхта прибыла в порт, полиция допросила пассажиров и капитана.

На данный момент полиция больше не связывалась с Кеэпом, информация о происхождении упаковок или владельца отсутствует. Кеэп живет на Тенерифе уже долгое время и катает на паруснике туристов, но такого опыта у него раньше не было.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КАНАРЫ, МОРЕ, ГАШИШ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]