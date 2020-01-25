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В китайском Ухане решили за полмесяца построить вторую больницу для борьбы с коронавирусом

Китайские власти приняли решение срочно построить в городе Ухань вторую больницу, специализирующуюся на лечении пациентов, у которых обнаружен новый коронавирус, сообщает издание Global Times.

Больница будет рассчитана на лечение одновременно 1,3 тыс. пациентов. Ее планируется построить всего за полмесяца.

23 января в Ухане сообщили о начале строительства первой такой больницы - на 1 тыс. мест. Объект будет готов к работе уже 3 февраля.

Именно в Ухане началось распространение коронавируса, который за последние дни привел к смерти 41 человека в Китае. Число заболевших приближается в стране к 1,3 тыс. Кроме того, зафиксированы отдельные случаи заболевания за пределами КНР.

Основной удар коронавируса пришелся на провинцию Хубэй. По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени число больных в провинции выросло до 729 человек. Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции город Ухань, на который приходится 38 жертв заболевания.

В настоящее время в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 - в крайне тяжелом, говорится в сообщении властей.

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Тэги: КИТАЙ, УХАНЬ, БОЛЬНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]