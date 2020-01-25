Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0275 GBR   2.2307 TRY   0.2865

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 -1.15 Brent 62.04 -1.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.01.2020 14:31

Сбивший украинский самолет иранец сидит в тюрьме - Зариф

Человек, виновный в крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью немецкому изданию "Der Spiegel".

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - сказал глава МИД Ирана.

По словам Зарифа, он узнал об ошибке иранских военных через два дня после катастрофы, когда было проведено внутреннее расследование.

"В пятницу днем (узнал - ИФ), более чем через два дня после того, как это произошло. Это был момент, когда высшие военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке. Как только об этом стало известно революционному лидеру, он потребовал, чтобы общественность была информирована. Это случилось в субботу утром. Это были очень болезненные недели", - отметил министр.

Как сообщалось, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА, ВИНОВНИК


Похожие новости


Зеленский и спецпредставитель Рухани обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране украинском самолете Гибель украинского самолета - ужасная трагедия, но враги Ирана пытаются использовать ее в своих целях, заявил аятолла Хаменеи Зеленский: Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с авиакатастрофой в Иране - премьер Украины Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и наказании виновных - Зеленский Попадание ракеты в самолет МАУ в Иране не исключено, но пока не подтверждено - Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]