Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договоренности о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.

"На данный момент договоренности о встрече нет. Встречу, конечно, исключать нельзя, потому что находится в стадии обсуждения", - сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что общался с президентом Азербайджана в декабре 2019 года в рамках саммита СНГ.

"Эти общения очень полезны. Если повод будет, то, думаю, полезно встречаться. На данный момент нет никакой бумаги на столе переговоров, вокруг которой ведутся переговоры. И мы должны работать для приближения к более содержательному этапу. Мы готовы к конструктивному диалогу", - отметил премьер Армении.