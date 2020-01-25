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Карабахский конфликт 25.01.2020 14:45

Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договоренности о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.

"На данный момент договоренности о встрече нет. Встречу, конечно, исключать нельзя, потому что находится в стадии обсуждения", - сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что общался с президентом Азербайджана в декабре 2019 года в рамках саммита СНГ.

"Эти общения очень полезны. Если повод будет, то, думаю, полезно встречаться. На данный момент нет никакой бумаги на столе переговоров, вокруг которой ведутся переговоры. И мы должны работать для приближения к более содержательному этапу. Мы готовы к конструктивному диалогу", - отметил премьер Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]