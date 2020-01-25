Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договоренности о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.
"На данный момент договоренности о встрече нет. Встречу, конечно, исключать нельзя, потому что находится в стадии обсуждения", - сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.
Он отметил, что общался с президентом Азербайджана в декабре 2019 года в рамках саммита СНГ.
"Эти общения очень полезны. Если повод будет, то, думаю, полезно встречаться. На данный момент нет никакой бумаги на столе переговоров, вокруг которой ведутся переговоры. И мы должны работать для приближения к более содержательному этапу. Мы готовы к конструктивному диалогу", - отметил премьер Армении.
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