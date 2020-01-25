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Дальнее зарубежье 25.01.2020 16:01

На юге Афганистана подбит армейский вертолет, ранены четверо военнослужащих

Вертолет афганской национальной армии подбит ракетой в провинции Гильменд, на юге страны, четверо военнослужащих ранены, сообщили в субботу местные СМИ.

"Инцидент произошел в уезде Каджаки, ракета поразила вертолет, когда он находился на земле. Четверо военнослужащих получили ранения", - сообщили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Омара Звака.

По его словам, вертолет был подбит при приземлении, после того как доставил подразделению 215-го армейского корпуса "Майванд" необходимое.

Пока ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, АРМИЯ, ВЕРТОЛЕТ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]