Чеснаков сообщает, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Помощник президента РФ Владислав Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы.
"Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее в субботу Чеснаков сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.
"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".
Он добавил, что политика России на украинском направлении не менялась.
"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.
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