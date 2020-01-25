Алиев поручил эвакуировать азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции, сообщает Кабинет министров.
«Согласно поручению президента Азербайджана соответствующие структуры ведут работу по эвакуации азербайджанских студентов проходящих обучение в зоне землетрясения», - говорится в сообщении правительства.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.
В результате землетрясения погибло 22 человека, число пострадавших достигло 1 030 человек.
Б.Рустамбеков
Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Захарова: Россия и Азербайджан сталкиваются с советами извне как нам жить, такое нельзя допускать
Туркменистан заключил соглашение с турецкой компанией о строительстве ЛЭП-220 до границы с Афганистаном в рамках проекта ТАП
Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo
Нацбанк Белоруссии не исключает снижения ЗВР в 2020г с учетом налогового маневра и внешних обязательств на $4,3 млрд
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы против коронавируса
Китайские компании, несмотря на праздники, производят 8 млн медицинских масок в сутки
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча к 150-летию художника Валентина Серова
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе