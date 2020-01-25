Алиев поручил эвакуировать азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции, сообщает Кабинет министров.

«Согласно поручению президента Азербайджана соответствующие структуры ведут работу по эвакуации азербайджанских студентов проходящих обучение в зоне землетрясения», - говорится в сообщении правительства.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.

В результате землетрясения погибло 22 человека, число пострадавших достигло 1 030 человек.

Б.Рустамбеков