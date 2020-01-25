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СНГ 25.01.2020 16:49

Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с решением Болгарии о выдворении двух российских дипломатов - МИД РФ

В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.

24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии. "Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было", - говорится в комментарии МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства..

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - подчеркивается в комментарии.

Накануне вечером стало известно, что российские дипломаты, объявленные болгарской стороной "персона нон-грата", должны будут покинуть Софию в течение 48 часов.

Ранее в пятницу посольство России в Софии в сообщении, размещенном на страничке в "Фейсбуке", проинформировало: "24 января посол России был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "персона нон-грата" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было".

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - отмечается в заявлении.

По сообщениям болгарских СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

По данным СМИ, один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БОЛГАРИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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