Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с решением Болгарии о выдворении двух российских дипломатов - МИД РФ

В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.
24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии. "Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было", - говорится в комментарии МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства..
"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - подчеркивается в комментарии.
Накануне вечером стало известно, что российские дипломаты, объявленные болгарской стороной "персона нон-грата", должны будут покинуть Софию в течение 48 часов.
Ранее в пятницу посольство России в Софии в сообщении, размещенном на страничке в "Фейсбуке", проинформировало: "24 января посол России был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "персона нон-грата" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было".
"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - отмечается в заявлении.
По сообщениям болгарских СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.
Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.
По данным СМИ, один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.
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