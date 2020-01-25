Китайские компании, несмотря на праздники, производят 8 млн медицинских масок в сутки

Компании в КНР на фоне резко возросшего спроса в настоящее время производят по 8 млн медицинских масок в день, сообщает в субботу Global Times.
По данным министерства промышленности и информации Китая, в последние дни, несмотря на праздники, в стране работают 30 компаний-производителей, попросивших своих сотрудников срочно выйти на работу.
При этом в стране в обычное, непраздничное, время, производство таких масок при необходимости может составить до 20 млн единиц в день.
Маски активно используют в Китае для защиты от распространения опасного коронавируса, "зародившегося" в городе Ухань.
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