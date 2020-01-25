В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы против коронавируса

Власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса, сообщает в субботу китайский телеканал CGTN.

По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.

Со своей стороны, некоторые западные СМИ сообщают и о планах властей Китая скоро ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина.