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Дальнее зарубежье 25.01.2020 18:21

В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы против коронавируса

Власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса, сообщает в субботу китайский телеканал CGTN.

По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.

Со своей стороны, некоторые западные СМИ сообщают и о планах властей Китая скоро ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОБУСЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]