В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы против коронавируса

Власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса, сообщает в субботу китайский телеканал CGTN.
По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.
Со своей стороны, некоторые западные СМИ сообщают и о планах властей Китая скоро ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина.
Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Захарова: Россия и Азербайджан сталкиваются с советами извне как нам жить, такое нельзя допускать
Туркменистан заключил соглашение с турецкой компанией о строительстве ЛЭП-220 до границы с Афганистаном в рамках проекта ТАП
Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo
Нацбанк Белоруссии не исключает снижения ЗВР в 2020г с учетом налогового маневра и внешних обязательств на $4,3 млрд
Азербайджан начал эвакуацию студентов из зоны землетрясения в Турции
Алиев поручил эвакуировать азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции
Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча к 150-летию художника Валентина Серова
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе