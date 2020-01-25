Еврокомиссия заверила Турцию в готовности оказать помощь в связи с землетрясением

Член Европейской комиссии (ЕК) по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич выразил в субботу соболезнования Турции по случаю землетрясения и пообещал оказать стране необходимую помощь.

"Европейская комиссия выражает соболезнования всем тем, кто потерял своих близких, и остается солидарной с народом и властями Турции", - говорится в заявлении еврокомиссара, распространенном в Брюсселе.

Ленарчич сообщил, что круглосуточный координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации установил связь с турецкой гражданской защитой с первых часов стихийного бедствия.

По просьбе турецких властей Евросоюз активировал свою экстренную спутниковую картографическую службу "Коперник", чтобы помочь спасателям, работающим на местах.

"Мы готовы оказать дальнейшую поддержку", - заверил член Еврокомиссии.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции 24 января в 20:55 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Элязыг.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 22 человека, пострадали 1030.

Ожидается, что в скором времени районы, в которых произошли подземные толчки, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В пострадавшем от подземных толчков районе продолжаются поисково-спасательные работы.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - цитирует пресс-служба телеграмму главы Российского государства.