Азербайджан начал эвакуацию студентов из зоны землетрясения в Турции

Азербайджан приступил к эвакуации с азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции, говорится на странице посольства Азербайджана в Турции в Twitter.

«Два автобуса со студентами из Малатьи и Элязыга отправились в Нахчыван. Из Нахчывана студенты будут отправлены в Баку на самолете», - отмечает посольство.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах - Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.

В результате землетрясения погибло 22 человека, число пострадавших достигло 1 030 человек.

Б.Рустамбеков