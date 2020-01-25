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Кишинев сообщает о сбитом в Афганистане "Ми-8", среди раненых - афганские военные и украинские пилоты

Вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане. Пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины.

Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел в субботу в афганской провинции Гильменд.

По ее словам, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами. В аварийном состоянии вертолет сумел приземлиться, экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом.

По предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа - граждане Украины, сообщила собеседник агентства.

По данным Органа гражданской авиации Молдавии, молдавских пилотов в вертолете не было.

Тем временем некоторые молдавские СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов. В интернете опубликованы фотографии сбитого вертолета, он сильно поврежден.

Ранее в субботу Министерство обороны Афганистана подтвердило факт аварийной посадки вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели.

"Сегодня в 12:00 на территории уезда Каджаки провинции Гильменд совершил экстренную аварийную посадку военный вертолет МИ-17, никто из пассажиров вертолета не пострадал. Министерство обороны изучает обстоятельства произошедшего" - говорится в официальном заявлении военного ведомства Афганистана.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Омара Звака, что вертолет афганской национальной армии был подбит ракетой при приземлении, четверо военнослужащих получили ранения.

24 ноября 2015 г. молдавский вертолет "Ми-8", который участвовал в миротворческой операции под эгидой ООН в Афганистане, был обстрелян талибами. Поврежденный вертолет совершил вынужденную посадку на территории провинции Фарьяб, находящейся под контролем боевиков террористической организации "Талибан". Три человека погибли в перестрелке, а 18 взяты были взяты в плен талибами. Среди них было трое граждан Молдавии.

Впоследствии пилот Олег Гроза погиб в плену, а Лионел Буруянэ и Михаил Крихан провели более трех лет в плену. Они были освобождены в феврале 2019 года, при содействии президента Молдавии и организации "Деловая Россия".

Вертолет принадлежал молдавской компании "Valan ICC". Семь вертолетов этой компании участвуют в миротворческой операции в Афганистане.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, АФГАНИСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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