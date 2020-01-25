Число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР, по последним данным, выросло до 1 370 человек, сообщает китайское телевидение со ссылкой на официальные данные.
Кроме того, 28 случаев зафиксировано за пределами КНР.
Число скончавшихся от вируса людей - по-прежнему 41. Все они умерли в КНР.
СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также мутировать.
Ранее в субботу СМИ сообщали о 1355 подтвержденных случаях заражения на территории Китая.
В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.
Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.
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