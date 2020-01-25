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Дальнее зарубежье 25.01.2020 21:33

Мишель созывает 20 февраля внеочередной саммит ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в субботу о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

"После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".

"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - говорится в письме председателя Евросовета.

Для достижения такого соглашения, подчеркнул он, всем сторонам необходимо продемонстрировать дух компромисса.

"Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении", - заявил Мишель.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]