Мишель созывает 20 февраля внеочередной саммит ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в субботу о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.
"После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.
По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".
"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - говорится в письме председателя Евросовета.
Для достижения такого соглашения, подчеркнул он, всем сторонам необходимо продемонстрировать дух компромисса.
"Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении", - заявил Мишель.
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