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Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек - Госкомздрав КНР

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек, увеличившись за сутки на 688 подтвержденных случаев заболевания, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56, что на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Госкомитет сообщил, что 49 ранее заболевших успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване.

По данным госкомитета, четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]