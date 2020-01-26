Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0275 GBR   2.2307 TRY   0.2865

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 -1.15 Brent 62.04 -1.17

Погода в Баку

  ночь день

26.01.2020 10:55

Вход в базилику Сан-Марко в Венеции с апреля сделают платным

Городские власти Венеции приняли решение ограничить число посетителей собора Сан-Марко, с апреля туристы смогут попасть туда либо за плату, либо по бесплатной квоте, сообщает портал Venezia Radio TV.

"Ежедневно базилику Сан-Марко посещают до 15 тысяч туристов. Городские власти Венеции предложили сделать платным вход в базилику Сан-Марко, чтобы избавиться от длинных очередей на вход. Стоимость билета пока не озвучена. В качестве альтернативы туристам предлагается посещение достопримечательности по бесплатной квоте в тот же день, однако число таких билетов ограничено. При этом посещение собора останется бесплатным для верующих, для них есть отдельный вход в храм", - пишет издание.

По словам члена исполнительного совета Сан-Марко Пьерпаоло Кампострини, забронировать платный билет можно будет заранее на сайте собора на удобную дату и время. Посещение за деньги возможно не только для отдельных туристов, так и для групп. Также предусмотрены привилегии, например, осмотр алтаря Пала д Оро, который будет недоступен для обладателей бесплатных билетов.

Бесплатная квота предполагает получение билета в тот же день в терминале рядом с базиликой, однако туристу могут отказать во входе из-за превышения дневного лимита посетителей.

"Предполагается, что новая система посещений заработает в апреле. Деньги от продажи билетов пойдут на восстановление собора Сан-Марко после наводнения в ноябре 2019 года, которое нанесло храму ущерб в размере 3 млн евро", - пишет Venezia Radio TV.

Ежегодно Венецию посещают от 22 до 27,5 млн гостей. Местные власти в рамках борьбы с овертуризмом утвердили новый налог за въезд в город до 10 евро с 1 июля 2020 года. Также на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ, СОБОР, ТУРИСТЫ


Похожие новости


В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы Обстановка в Венеции приходит в норму после серии наводнений Туристы в отелях Венеции переселяются на верхние этажи из-за наводнения В Венеции произошло самое крупное за полвека наводнение, погибли два человека Туристы будут платить за въезд в Венецию до 10 евро с 1 июля 2020 года Власти Венеции хотят запретить курение в центре города

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]