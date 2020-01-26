Эвакуированные из зоны землетрясения в Турции более 100 азербайджанских граждан прибыли в Нахчыван

Азербайджанские студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, прибыли сегодня утром в Нахчыван, сообщает региональный корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
Обучающиеся в Малатья и Элязыге студенты, а также проживающие на территории стихийного бедствия другие азербайджанские граждане, всего общей численностью более 100 человек доставлены в Нахчыванский международный аэропорт на трех автобусах через приграничный таможенно-пропускной пункт Дилиджу-Садарак.
Всем прибывшие обеспечены бесплатным питанием, телефонной связью и интернетома. В 13.30 прибывшие из зоны землетрясения будут отправлены в Баку специальным рейсом.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по эвакуации азербайджанских студентов из зоны стихийного бедствия в Турции.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних Ираке, Сирии, Ливане.
В результате землетрясения погибло 22 человека, число пострадавших достигло 1 030 человек. Согласно сведениям посольства Азербайджанской Республики в Анкаре среди погибших и пострадавших не числится азербайджанских граждан.
К.Гусейнова
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