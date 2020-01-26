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Происшествия 26.01.2020 12:18

Эвакуированные из зоны землетрясения в Турции более 100 азербайджанских граждан прибыли в Нахчыван

Азербайджанские студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, прибыли сегодня утром в Нахчыван, сообщает региональный корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

Обучающиеся в Малатья и Элязыге студенты, а также проживающие на территории стихийного бедствия другие азербайджанские граждане, всего общей численностью более 100 человек доставлены в Нахчыванский международный аэропорт на трех автобусах через приграничный таможенно-пропускной пункт Дилиджу-Садарак.

Всем прибывшие обеспечены бесплатным питанием, телефонной связью и интернетома. В 13.30 прибывшие из зоны землетрясения будут отправлены в Баку специальным рейсом.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по эвакуации азербайджанских студентов из зоны стихийного бедствия в Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в районе города Сивридже (провинция Элязыг) и затронуло соседние регионы на востоке Турции. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних Ираке, Сирии, Ливане.

В результате землетрясения погибло 22 человека, число пострадавших достигло 1 030 человек. Согласно сведениям посольства Азербайджанской Республики в Анкаре среди погибших и пострадавших не числится азербайджанских граждан.

К.Гусейнова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАХЧЫВАН, СТУДЕНТЫ, ЭВАУКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]