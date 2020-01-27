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Дальнее зарубежье 27.01.2020 15:46

В Бейруте на фоне неутихающих протестов усиливают меры безопасности в связи с обсуждением депутатами бюджета Ливана

Ливанские силы безопасности усилили свое присутствие в Бейруте и его окрестностях в связи с намеченным двухдневным обсуждением и последующим утверждением в парламенте бюджета страны на 2020 год, сообщает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Телеканал напоминает, что обсуждение бюджета, предложенного еще правительством ушедшего в отставку в октябре 2019 года Саада Харири, проходит на фоне неутихающих антиправительственных демонстраций и финансового кризиса в Ливане.

Тысячи военнослужащих, включая сотрудников спецподразделений, и полицейский спецназ были дислоцированы на основных улицах Бейрута. Их цель - не позволить демонстрантам блокировать доступ депутатов к парламенту, как это случилось в ноябре 2019 года.

Ранее вокруг правительственного квартала были возведены бетонные заграждения, чтобы помешать демонстрантам парализовать работу законодательного органа страны.

Тем не менее, отмечает "Аль-Арабийя", протестующим удалось заблокировать ряд дорог за пределами периметра безопасности. Также демонстранты в понедельник вступили в столкновения с силами правопорядка вблизи парламента.

По данным "Аль-Арабийи", за последние две недели в результате столкновений в центре Бейрута пострадали более 500 гражданских лиц и полицейских.

Протесты начались в Ливане в октябре 2019 года, однако в январе акции стали более массовыми и ожесточенными. Участники протестов заявляют, что политическая элита игнорирует их призывы сформировать независимое правительство, чтобы разрешить кризис. Они выражают недовольство стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией.

В декабре прошлого года президент Ливана поручил сформировать правительство профессору и бывшему министру образования Хассану Диябу, который пользуется поддержкой влиятельной в Ливане группировки "Хезболла".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]